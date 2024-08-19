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В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе

12:12 1294

В Ростовской области продолжает гореть топливо на нефтебазе после атаки беспилотников. Пожар тушат третий день. К утру 20 августа площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Работают около 520 человек, сообщают российские издания.

«Площадь возгорания 10 тыс. кв. м, горят емкости с дизтопливом, угрозы взрыва нет, людям также угрозы нет, эвакуации не предвидится», — уверяет глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.

Горят около 20 емкостей с дизтопливом из имеющихся 74. Автомобили не могут подъехать близко, поэтому для тушения готовят самолеты. Их будут заправлять на лету.

К вечеру 19 августа было известно о 41 пострадавшем пожарном, введен режим чрезвычайной ситуации. Как минимум семерых пожарных, пострадавших на горящей нефтебазе в Пролетарске, отправляют вертолетом в Санкт-Петербург, сообщал портал 161.RU со ссылкой на одного из спасателей.

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