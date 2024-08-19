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Айгюн Кязымова выступит в финале акции «Шеш-Гоша» сети Kontakt

БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ В ФИНАЛЕ
12:20 393

Любимая звезда Азербайджана, народная артистка Айгюн Кязымова вновь выйдет на сцену Kontakt. На этот раз известная певица станет специальным гостем гранд-финала акции «Шеш-Гоша» сети Kontakt!

Традиционная акция «Шеш-Гоша» сети Kontakt ежегодно радует покупателей крупными выигрышами. И теперь приближается самый захватывающий этап акции: ГРАНД-ФИНАЛ! В грандиозном финале станут известны имена одного или нескольких обладателей главного приза акции — новейшего автомобиля Toyota Corolla Cross.

Моментом, который сделает финальное событие еще более незабываемым, станет выступление поп-дивы Айгюн Кязымовой с концертной программой. Кязымова будет исполнять свои хиты в течение дня, а также преподнесет один сюрприз, который поразит всех.

Что же может быть этим большим сюрпризом? Участники мероприятия с нетерпением ждут этого момента, и потому в этот день все внимание будет приковано к Кязымовой...

Отметим, что несколько дней назад пост народной артистки на ее официальных страницах в социальных сетях еще раз подтвердил, насколько особенным будет этот финал.

Развлекательное мероприятие, организованное сетью Kontakt для своих покупателей, состоится 23 августа в 18:00 в магазине на железнодорожной станции Бакиханова.

Этот финал не только станет успешным завершением акции «Шеш-Гоша», но и запомнится как одно из крупнейших событий года. Итак, Kontakt и Айгюн Кязымова приглашают всех стать частью веселого вечера с сюрпризом.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в колл-центр по номеру *6060.

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