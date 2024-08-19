USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

В Литве началось строительство базы для военных ФРГ

12:18 295

Литва приступила к возведению военной базы, где к концу 2027 года разместятся 4000 солдат Вооруженных сил Германии. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецких войск со времен Второй мировой войны. Германия дала такое обязательство балтийской республике в прошлом годупишет Reuters.

По оценкам главнокомандующего армией Литвы Раймундаса Вайкшнораса, в ближайшие три года на развитие базы потратят более 1 млрд евро. Он отметил, что это будет один из крупнейших проектов в истории страны. На территории базы, возводимой в районе деревни Руднинкай, построят стрельбища, ангары для танков и другой техники. Площадь военного городка составит 170 га. Еще около 1000 немецких солдат и гражданских подрядчиков разместят на других объектах в Литве.

«Бригада бундесвера будет работать как средство успокоения нашего населения и сдерживания россиян», — отметил Вайкшнорас.

В свою очередь, правительство Германии запросило у парламента 2,93 млрд евро для заказа 105 танков Leopard 2 A8, часть которых планируется разместить на базе в Руднинкае.

С Каспия могут ударить по Украине
С Каспия могут ударить по Украине фото; видео; обновлено 12:54
12:54 6393
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 5370
«Азеришыг» отчитывается...
«Азеришыг» отчитывается... фото; видео
13:10 126
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция
12:05 1460
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
12:24 2934
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
12:12 1298
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу наша корреспонденция
19 августа 2024, 23:21 4275
Беларусь скапливает войска у украинской границы
Беларусь скапливает войска у украинской границы
11:55 1165
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
11:45 1408
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
11:34 1296
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
11:31 1921

ЭТО ВАЖНО

С Каспия могут ударить по Украине
С Каспия могут ударить по Украине фото; видео; обновлено 12:54
12:54 6393
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 5370
«Азеришыг» отчитывается...
«Азеришыг» отчитывается... фото; видео
13:10 126
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция
12:05 1460
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?
12:24 2934
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
В России третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе
12:12 1298
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу
США и Турция открывают для Махмуда Аббаса дорогу в Газу наша корреспонденция
19 августа 2024, 23:21 4275
Беларусь скапливает войска у украинской границы
Беларусь скапливает войска у украинской границы
11:55 1165
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
Тела шести заложников нашли в туннеле в Газе
11:45 1408
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
Кыргызстанский банк сказал «нет» рублям
11:34 1296
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
Саргсян активно контактирует с московскими армянами
11:31 1921
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться