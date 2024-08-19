В Литве началось строительство базы для военных ФРГ

Литва приступила к возведению военной базы, где к концу 2027 года разместятся 4000 солдат Вооруженных сил Германии. Это будет первое постоянное зарубежное развертывание немецких войск со времен Второй мировой войны. Германия дала такое обязательство балтийской республике в прошлом году , пишет Reuters.

По оценкам главнокомандующего армией Литвы Раймундаса Вайкшнораса, в ближайшие три года на развитие базы потратят более 1 млрд евро. Он отметил, что это будет один из крупнейших проектов в истории страны. На территории базы, возводимой в районе деревни Руднинкай, построят стрельбища, ангары для танков и другой техники. Площадь военного городка составит 170 га. Еще около 1000 немецких солдат и гражданских подрядчиков разместят на других объектах в Литве.

«Бригада бундесвера будет работать как средство успокоения нашего населения и сдерживания россиян», — отметил Вайкшнорас.

В свою очередь, правительство Германии запросило у парламента 2,93 млрд евро для заказа 105 танков Leopard 2 A8, часть которых планируется разместить на базе в Руднинкае.