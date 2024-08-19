Путин в Баку отказался встречаться с Дуровым?

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Баку отказался от встречи с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, который в это время находился в азербайджанской столице, утверждает российский телеграм-канал BAZA.

По данным канала, за несколько дней до визита чиновники Администрации президента России предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но Путин отказался. Причина отказа неизвестна, как неизвестна и предполагавшаяся тема встречи.