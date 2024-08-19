Азербайджан в пятерке стран мира, сильно загрязненных минами

Азербайджан входит в пятерку стран мира по уровню загрязнения минами. Более 12 процентов территории Азербайджана загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами, заявил председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта «Усиление международной поддержки для разминирования Азербайджана».

По его словам, около одной пятой освобожденных от оккупации территорий сильно загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. ‎