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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Украину могут принять в НАТО не целиком

13:05 294

Украине не обязательно контролировать все свои территории, чтобы стать членом НАТОзаявил президент Чехии Петр Павел в интервью чешскому изданию Novinky.

«Я думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием [вхождения в НАТО]. Если будет делимитация, даже какая-то административная граница, то мы можем взять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», – сказал Павел.

Он добавил, что такое решение позволит Украине стать членом альянса и при этом не втянуть его в конфликт с РФ. Этот шаг может быть предпринят после того, как обе стороны поймут, что продолжать конфликт невозможно, и начнут вести переговоры, полагает Павел.

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