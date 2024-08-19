«Азеришыг» отчитывается...

ОАО «Азеришыг» продолжает работы в регионах в рамках программы реконструкции распределительной сети электроснабжения, срок действия которой давно истек. В очередном пресс-релизе ОАО говорится, что, как и во многих других регионах, в Кедабекском районе также обновляется электросеть.

Так, в населенных пунктах Кедабека электролинии 1960-1970-х годов полностью заменены изолированными линиями в соответствии с современными нормами, установлены новые трансформаторы, закопаны металлические опоры, абоненты обеспечены современными счетчиками. В поселке Хар-Хар, в котором 350 абонентов, уже завершена прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ и закопаны металлические опоры. Установлены ящики счетчиков нового типа, соответствующих современным стандартам, проложены провода доступа к счетчикам. Также установлен новый трансформатор мощностью 250 кВА.