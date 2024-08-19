«Азеришыг» отчитывается...
ОАО «Азеришыг» продолжает работы в регионах в рамках программы реконструкции распределительной сети электроснабжения, срок действия которой давно истек.
В очередном пресс-релизе ОАО говорится, что, как и во многих других регионах, в Кедабекском районе также обновляется электросеть.
Так, в населенных пунктах Кедабека электролинии 1960-1970-х годов полностью заменены изолированными линиями в соответствии с современными нормами, установлены новые трансформаторы, закопаны металлические опоры, абоненты обеспечены современными счетчиками.
В поселке Хар-Хар, в котором 350 абонентов, уже завершена прокладка новых кабельных линий 0,4 кВ и закопаны металлические опоры. Установлены ящики счетчиков нового типа, соответствующих современным стандартам, проложены провода доступа к счетчикам. Также установлен новый трансформатор мощностью 250 кВА.
В селе Арысу для обеспечения местных жителей стабильным и бесперебойным электроснабжением построены СИП-0,4 кВ и заглублены опоры.
В селах Арыгыран и Захмет также продолжаются работы по реконструкции электросетей. На участках прохождения новых линий электропередач закапывают опоры.
Полностью обновляя электрораспределительную сеть в регионах Азербайджана, «Азеришыг» добивается бесперебойного и качественного снабжения абонентов электроэнергией, а также минимизации потерь.