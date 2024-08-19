Лебединая песня Байдена и реинкарнация Клинтон

Ключевым моментом в первый вечер Национального съезда Демократической партии в Чикаго стало выступление президента Джо Байдена. Оно началось за полчаса до полуночи, и он проговорил 45 минут. В этот раз Байден бы совершенно иным человеком, чем на постыдных для него дебатах с Дональдом Трампом в июне. Речь его была сильно эмоционально заряжена. Джо говорил практически без запинок, часто повышал голос и - не побоюсь этого сравнения - порой напоминал своего уже далекого предшественника Билла Клинтона, мастера публичных выступлений.

Его речь неоднократно прерывалась возгласами собравшихся в холле тысяч людей: «Мы любим тебя, Джо!» Своего отца представила его младшая дочь Эшли, которая в своем коротком выступлении не могла сдержать слез. Потом к трибуне вышла супруга президента Джилли, на глазах которой также блестели слезы. Наконец, когда Байден закончил свое выступление, Эшли, сопровождая его со сцены, поцеловала ему руку. Тогда уже слезы навернулись на глаза Камалы Харрис. Море слез, но то были слезы радости. Байден говорил о своих действительно впечатляющих достижениях на посту президента и подчеркивал, что при голосовании в Сенате его экономических пакетов роль Харрис была очень важной. «Вы готовы проголосовать за Камалу Харрис и Тима Уолца в качестве президента и вице-президента США?» - спросил публику Байден и та ответила многоголосым «Да!» Однако наиболее эмоциональный момент наступил в конце выступления, когда Байден сказал: «Америка, я отдал тебе лучшее, что у меня было! В своей карьере я сделал много ошибок. Но я отдал тебе лучшее за свои 50 лет!»

Конечно, эта сильная речь была лебединой песнью Байдена, его де-факто прощанием с политикой, которой он посвятил полвека. Он хотел, чтобы это прощание прошло достойно. Так оно и получилось. Джо также попытался развеять сложившееся у нации впечатление у нации о том, что он был зол от того, что партия призвала его снять свою кандидатуру на выборах. «Все эти разговоры о том, что я был зол на тех людей, которые призвали меня сойти с дистанции, являются неверными», - сказал он. Однако The Washington Post напоминает, что президент в течение более трех недель пытался противиться давлению сопартийцев, уверяя их, что он лучший кандидат для того, чтобы победить Трампа. В своей речи Байден неоднократно помянул Дональда недобрым словом. Вообще имя Трампа в первый день съезда упоминалось в выступлениях делегатов около сотни раз. Байден припомнил ему и развал отношений с европейским союзниками и преклонение перед Владимиром Путиным, и то, что он назвал погибших американских солдат «сосунками» и «неудачниками». «Ты сам сосунок и неудачник», - бросил своему противнику Байден. Президент коснулся и той работы, которую ему предстоит сделать в оставшиеся 5 месяцев президентства. Это, по его словам, такие ключевые задачи, как поддержка Украины в ее борьбе против вторжения России, достижение прекращение огня в секторе Газа и освобождение всех захваченных ХАМАС заложников. Организаторы съезда были крайне обеспокоены тем, что плохое влияние на его работу могут оказать протесты пропалестинских активистов. Это показало бы отсутствие единства в партии, поскольку большинство протестующих являются демократами.