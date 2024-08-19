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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

За золотом не угнаться

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Цены на золото во вторник, 20 августа, растут, достигнув нового исторического максимума, поскольку инвесторы устремились к активу-убежищу в ожидании того, что Федеральная резервная система США снизит процентную ставку в сентябре.

Так, спотовая цена на золото к 13:47 по бакинскому времени выросла на 0,72% - до $2 522,01 за тройскую унцию, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в пятницу.

Палладий подорожал на 0,39% - до $935,5 за унцию, серебро прибавило в стоимости 0,73% - до $29,69 за унцию. Цена на платину подскочила на 0,99% - до $962,95.

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