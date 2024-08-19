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Обезьянью оспу призвали не путать с COVID-19

14:20 1212

Оспа обезьян - это не новый COVID. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Новая волна распространения оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой была пандемия COVID-19. Мы знаем, как контролировать оспу обезьян в Европейском регионе, а также имеем представление о тех шагах, которые необходимо принять, чтобы избежать распространения болезни», - сказал Клюге.

Глава бюро отметил, что правительства европейских стран и ведомства в сфере здравоохранения с 2022 года научились применять необходимые меры. Однако для полного устранения угрозы, по его словам, не хватило ресурсов и стремления к достижению этой цели.

«Сегодня мы фиксируем ежемесячно примерно 100 новых случаев заболевания оспой обезьян второго штамма в Европейском регионе», - сообщил он, добавив, что действия властей против распространения этой болезни станут проверкой на прочность для всего мира.

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