Боеприпасы для Украины на российские деньги

Чешская Республика направит часть процентов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку большего количества крупнокалиберных боеприпасов для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Чехии.

В июне правительства стран ЕС согласились использовать 1,4 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов, на закупку оружия и оплату других видов поддержки Украины.

Министерство обороны Чехии заявило, что часть этих денег будет использована на осуществляемую им программу закупки артиллерийских боеприпасов для Украины по всему миру, финансируемую западными партнерами.

«Именно на основе успеха этой инициативы Европейский союз несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины», - сказала министр обороны Яна Чернохова.

Поставки боеприпасов за счет активов РФ состоятся в ближайшие месяцы. Процедура будет аналогична инициативе по боеприпасам. Согласно требованиям донора денег - в данном случае Евросоюза, - Минобороны Чехии будет выступать посредником в закупках боеприпасов.

«Благодаря использованию доходов от замороженных российских активов, выделенных Евросоюзом, мы сможем поставить Украине несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов», - добавила Чернохова.