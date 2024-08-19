Акции Trump Media обвалились

По итогам торгов на бирже Nasdaq 19 августа акции TMTG стоили $22,24 (-3,56%). Это самая низкая стоимость с 12 января, когда бумаги еще торговались под тикером DWAC, указывает CNBC.

Стоимость акций Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит социальная сеть Truth, созданная Дональдом Трампом, упала до самого низкого уровня с момента выхода на биржу, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.

Trump Media вышла на биржу в марте после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition Corp. без проведения IPO. За пять месяцев торгов на бирже акции Trump Media взлетали в цене до $79,38 на максимуме. С середины июля бумаги потеряли почти половину своей стоимости, отмечает CNBC. Это падение в последние четыре недели совпало с чередой громких событий в политической жизни Трампа, который одновременно и основной акционер TMTG, и «главная приманка» для пользователей Truth Social, пишет издание. Некоторые сторонники Трампа рассматривают акции TMTG как способ поддержать бывшего президента или сделать ставку на его победу, пишет CNBC.

Стоимость акций TMTG резко выросла 15 июля, в день покушения на Трампа в Пенсильвании. Вскоре Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Затем бумаги начали падать: 21 июля из предвыборной гонки вышел действующий президент Джо Байден, который должен был стать соперником Трампа. Вместо него была выдвинута вице-президент Камала Харрис. Этот ход перевернул ставки на то, кто станет следующим президентом США: теперь фаворит Харрис, а не Трамп, пишет CNBC.

Ранее в августе Trump Media отчиталась об убытках более чем в $16 млн за финансовый квартал. Выручка компании составила $837 000. TMTG объяснила убытки судебными издержками, связанными со слиянием с DWAC. Капитализация Trump Media — около $4,5 млрд.