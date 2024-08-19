USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Акции Trump Media обвалились

14:46 928

Стоимость акций Trump Media & Technology Group (TMTG), которой принадлежит социальная сеть Truth, созданная Дональдом Трампом, упала до самого низкого уровня с момента выхода на биржу, пишет CNBC со ссылкой на торговые данные.

По итогам торгов на бирже Nasdaq 19 августа акции TMTG стоили $22,24 (-3,56%). Это самая низкая стоимость с 12 января, когда бумаги еще торговались под тикером DWAC, указывает CNBC.

Trump Media вышла на биржу в марте после слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition Corp. без проведения IPO. За пять месяцев торгов на бирже акции Trump Media взлетали в цене до $79,38 на максимуме. С середины июля бумаги потеряли почти половину своей стоимости, отмечает CNBC. Это падение в последние четыре недели совпало с чередой громких событий в политической жизни Трампа, который одновременно и основной акционер TMTG, и «главная приманка» для пользователей Truth Social, пишет издание. Некоторые сторонники Трампа рассматривают акции TMTG как способ поддержать бывшего президента или сделать ставку на его победу, пишет CNBC.

Стоимость акций TMTG резко выросла 15 июля, в день покушения на Трампа в Пенсильвании. Вскоре Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты США. Затем бумаги начали падать: 21 июля из предвыборной гонки вышел действующий президент Джо Байден, который должен был стать соперником Трампа. Вместо него была выдвинута вице-президент Камала Харрис. Этот ход перевернул ставки на то, кто станет следующим президентом США: теперь фаворит Харрис, а не Трамп, пишет CNBC.

Ранее в августе Trump Media отчиталась об убытках более чем в $16 млн за финансовый квартал. Выручка компании составила $837 000. TMTG объяснила убытки судебными издержками, связанными со слиянием с DWAC. Капитализация Trump Media — около $4,5 млрд.

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 799
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10485
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14620
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1429
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1515
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 741
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2806
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1785
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3122
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4355
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032

ЭТО ВАЖНО

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 799
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10485
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14620
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1429
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1515
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 741
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2806
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1785
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3122
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4355
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться