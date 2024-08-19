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Запад не вернул украинцев Зеленскому

14:59 1429

Президент Украины Владимир Зеленский просил западных союзников помочь с возвращением в страну беженцев призывного возраста, но получил отказ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, президент Украины «просил на двусторонних встречах помощи союзников с возвращением граждан Украины призывного возраста». Отмечается, что «политики из стран от Польши до Венгрии» ответили Зеленскому отказом и заявили, что «не вернут беженцев, пока продолжается конфликт» с Россией. Подробный список стран, к которым украинский президент обращался с такими просьбами, не приводится.

Bloomberg подчеркивает, что причиной отказа может быть в том числе нехватка рабочей силы, с которой столкнулись страны Центральной и Восточной Европы, в частности, Польша и Чехия. «Скажем прямо, многие чешские компании зависят от навыков и трудолюбия украинских беженцев <...>. Строительная отрасль, к примеру, полностью бы остановилась без рабочих из Украины», - рассказал агентству глава одной из чешских бизнес-структур и бывший госсекретарь Чехии по европейским делам Томаш Проуза.

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