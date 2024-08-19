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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Глава Госдепа в поисках прогресса

15:11 485

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 20 августа, прилетел в Египет, чтобы добиться прогресса в переговорах о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, сообщает Reuters.

Перед приездом в Египет Блинкен в Тель-Авиве заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял «промежуточное предложение» США, направленное на уменьшение разногласий между двумя сторонами после того, как переговоры на прошлой неделе приостановились без прорыва.

Он призвал ХАМАС также принять это предложение как основу для дальнейших переговоров.

Блинкен отдельно встретится с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, министром иностранных дел Бадром Абдель Латти и начальником разведки Аббасом Камелем.

Позже он отправится в Катар, где встретится с катарскими высокопоставленными чиновниками для продолжения переговоров по прекращению огня в Газе.

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