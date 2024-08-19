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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Путин в Беслане

видео
15:12 2494

Президент России Владимир Путин прибыл в Беслан, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», на территории которого похоронены погибшие в теракте в школе № 1 в 2004 году.

На территории комплекса находятся два памятника. «Древо скорби» посвящено погибшим заложникам, еще один установлен в память о бойцах спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибших во время штурма.

Путин возложил цветы к «Древу скорби», после чего встал перед ним на колени, перекрестился и поцеловал постамент.

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