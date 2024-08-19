Россия заявила о захвате Нью-Йорка

В Минобороны РФ заявили, что «в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» разгромлена крупная группировка войск» Украины, а также захвачен «один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел».

Независимых подтверждений этой информации нет. Неясно, смогли ли российские силы взять под свой контроль Дзержинский фенольный завод.

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 20 августа, что в Донецкой области «продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк». Украинские военные в то же время заявили «Украинской правде», что ВСУ продолжают контролировать 20% территории поселка, а российские силы, преодолев часть Нью-Йорка, продолжили двигаться к следующему поселку — Нелиповке. Российские «военкоры» сообщили о захвате Нью-Йорка 19 августа.

Поселок Нью-Йорк расположен в Бахмутском районе Донецкой области, к северо-западу от Торецка. До войны в поселке жили чуть меньше 11 тысяч человек. Российские войска начали наступление на Нью-Йорк летом 2024 года.