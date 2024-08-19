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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС

15:25 742

Президент Молдовы Майя Санду записала и опубликовала обращение к своим гражданам с призывом принять участие в Конституционном референдуме о вступлении Молдовы в ЕС, который состоится 20 октября этого года.

В июне этого года Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова будет главным переговорщиком от Молдовы. 

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