Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС

Президент Молдовы Майя Санду записала и опубликовала обращение к своим гражданам с призывом принять участие в Конституционном референдуме о вступлении Молдовы в ЕС, который состоится 20 октября этого года.

В июне этого года Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова будет главным переговорщиком от Молдовы.