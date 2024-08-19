Российская делегация в центре DOST в Баку

В рамках визита в Азербайджан делегация во главе с руководителем Федеральной службы по труду и занятости России Михаилом Иванковым посетила Бакинский центр DOST №5.

В отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения заявили, что гости ознакомились с услугами, оказываемыми населению в центре. Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов проинформировал членов российской делегации о деятельности и принципах работы центров DOST.

Было отмечено, что Агентство DOST создано указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года. В настоящее время действует 7 центров DOST, в селе Агалы Зангиланского района функционирует пункт обслуживания Smart DOST, в Шуше – филиал Карабахского регионального центра DOST. Говорилось о преимуществах и международном успехе концепции DOST, инициатором которой выступила первый вице-президент Мехрибан Алиева. За прошедший период в центрах DOST обслужено более 2,8 миллиона граждан, уровень удовлетворенности граждан этими услугами составил 98,2 процента.

На встрече с делегацией состоялись презентации о концепции DOST, успехах программы цифровизации в социальной сфере, реформах и инновациях в сфере труда и занятости.