Крупный кредит для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о новом кредите для Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом политик заявил в соцсети X.

Ожидается, что средства на кредит поступят с процентов от замороженных в Европе российских активов.

«Мы продолжаем оказывать поддержку: с кредитом в 50 миллиардов евро, который мы организуем вместе с G7», — заявил Шольц, подчеркнув, что Германия остается самым сильным сторонником Украины в Европе. По его словам, этот кредит позволит Украине закупать больше оружия.

Ранее сообщалось, что лидеры «Группы семи» согласовали план по выделению Украине 50 миллиардов долларов.