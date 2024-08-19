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Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку

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В результате точечной спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MİT) на севере Ирака нейтрализована член террористической Рабочей партии Курдистана Зилан Азак.

Согласно сообщению источников в турецких силах безопасности, террористка, известная под позывным «Сема Джуя Чевлик», была обезврежена в районе Хакурк.

Азак принимала участие в направленной против Турции разведывательно-наблюдательной деятельности и атаках беспилотников.

«Сема Джуя Чевлик» примкнула к РКК/КСК в 2015 году, бросив учебу в университете, прошла военную подготовку в Ираке.

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