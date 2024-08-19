Дело Abzas Media: новые обвинения

Журналистам, арестованным по делу Abzas Media, предъявлено новое обвинение. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Джавад Джавадов.

Директору сайта Ульви Гасанли, главному редактору Севиндж Вагифгызы, заместителю директора Мухаммеду Кекалову, журналистам - Хафизу Бабалы, Наргиз Абсаламовой, Эльнаре Гасымовой и экономисту Фариду Мехрализаде были предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса.

Это статьи 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная организованной группой либо преступной организацией), 193-1.3.2 (легализация добытого преступным путем имущества, совершенная в крупном размере), 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов), 320.2 (использование заведомо поддельных документов), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. По этим статьям предусматривается тюремное заключение сроком до 12 лет.

Адвокат заявил, что и его подзащитный Фарид Мехрализаде, и другие обвиняемые не приняли эти обвинения.

Предварительное следствие по уголовным делам близится к завершению.