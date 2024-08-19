USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

ХАМАС опровергает Байдена

16:15 323

Последние заявления президента США Джо Байдена о том, что палестинское движение ХАМАС отступает от соглашения о перемирии в секторе Газа, не соответствуют действительности, утверждают представители движения.

«В ХАМАС с большим удивлением и глубоким негодованием услышали выступление президента США Джо Байдена, в котором он объявил, что движение якобы отступает от соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ...Эти заявления лишь вводят в заблуждение и не отражают настоящей позиции ХАМАС по данному вопросу, поскольку мы стремимся к тому, чтобы положить конец агрессии в Газе», - говорится в заявлении движения, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

В ХАМАС также подвергли критике слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее подчеркнул, что в настоящий момент движение должно принять новое предложение о перемирии так же, как это сделал Израиль. «Последняя версия соглашения является противоположностью всего того, о чем стороны договорились 2 июля, ...что свидетельствует о выражении США молчаливого согласия с условиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и об одобрении Вашингтоном его преступных планов в отношении Газы», - указали радикалы.

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 808
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10491
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14651
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1440
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1530
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 744
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2829
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1791
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3133
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4367
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032

ЭТО ВАЖНО

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 808
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10491
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14651
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1440
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1530
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 744
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2829
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1791
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3133
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4367
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться