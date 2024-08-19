ХАМАС опровергает Байдена

Последние заявления президента США Джо Байдена о том, что палестинское движение ХАМАС отступает от соглашения о перемирии в секторе Газа, не соответствуют действительности, утверждают представители движения.

«В ХАМАС с большим удивлением и глубоким негодованием услышали выступление президента США Джо Байдена, в котором он объявил, что движение якобы отступает от соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ...Эти заявления лишь вводят в заблуждение и не отражают настоящей позиции ХАМАС по данному вопросу, поскольку мы стремимся к тому, чтобы положить конец агрессии в Газе», - говорится в заявлении движения, опубликованном в их официальном Telegram-канале.

В ХАМАС также подвергли критике слова госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее подчеркнул, что в настоящий момент движение должно принять новое предложение о перемирии так же, как это сделал Израиль. «Последняя версия соглашения является противоположностью всего того, о чем стороны договорились 2 июля, ...что свидетельствует о выражении США молчаливого согласия с условиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и об одобрении Вашингтоном его преступных планов в отношении Газы», - указали радикалы.