Президентская кампания Кеннеди-младшего обанкротилась

Президентская кампания независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего оказалась в тяжелом финансовом положении и почти разорилась. Об этом сообщила газета Politico на ссылкой на доклад Федеральной избирательной комиссии США, оказавшийся в ее распоряжении.

По этим данным, на счету кампании Кеннеди-младшего осталось всего $3,9 млн, а сумма долга составляет $3,5 млн.

Отмечается, что, несмотря на сокращение расходов, Кеннеди-младший потратил в июле более $7 млн в рамках избирательной кампании, а привлек всего $5,6 млн. Причем половина суммы поступила от его напарницы по президентской гонке, юриста Николь Шанахан. При этом политик не появляется на публичных предвыборных мероприятиях с начала июля и лишь «эпизодически принимает участие в конференциях и подкастах», сообщает Politico.

13 августа Верховный суд штата Нью-Йорк отказал Кеннеди-младшему в регистрации на президентских выборах в штате после жалобы сторонников кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента Камалы Харрис. Судья сочла, что адрес проживания политика в Нью-Йорке был подложным и использовался для «регистрации избирателей и достижения собственных политических целей в штате».