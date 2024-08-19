USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Президентская кампания Кеннеди-младшего обанкротилась

16:26 382

Президентская кампания независимого кандидата Роберта Кеннеди - младшего оказалась в тяжелом финансовом положении и почти разорилась. Об этом сообщила газета Politico на ссылкой на доклад Федеральной избирательной комиссии США, оказавшийся в ее распоряжении.

По этим данным, на счету кампании Кеннеди-младшего осталось всего $3,9 млн, а сумма долга составляет $3,5 млн.

Отмечается, что, несмотря на сокращение расходов, Кеннеди-младший потратил в июле более $7 млн в рамках избирательной кампании, а привлек всего $5,6 млн. Причем половина суммы поступила от его напарницы по президентской гонке, юриста Николь Шанахан. При этом политик не появляется на публичных предвыборных мероприятиях с начала июля и лишь «эпизодически принимает участие в конференциях и подкастах», сообщает Politico.

13 августа Верховный суд штата Нью-Йорк отказал Кеннеди-младшему в регистрации на президентских выборах в штате после жалобы сторонников кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента Камалы Харрис. Судья сочла, что адрес проживания политика в Нью-Йорке был подложным и использовался для «регистрации избирателей и достижения собственных политических целей в штате».

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 808
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10491
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14658
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1443
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1535
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 744
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2832
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1791
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3134
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4370
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032

ЭТО ВАЖНО

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 808
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10491
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14658
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1443
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1535
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 744
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2832
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1791
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3134
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4370
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6032
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться