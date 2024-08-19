Москва вызывает американского дипломата на ковер

Министерство иностранных дел РФ вызвало временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявило ей решительный протест из-за работы американских журналистов на территории Курской области, захваченной ВСУ. Об этом информирует РБК.

Другой причиной вызова американского дипломата названы «появившиеся свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения» на территорию России.