Москва вызывает американского дипломата на ковер
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Министерство иностранных дел РФ вызвало временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявило ей решительный протест из-за работы американских журналистов на территории Курской области, захваченной ВСУ. Об этом информирует РБК.
Другой причиной вызова американского дипломата названы «появившиеся свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения» на территорию России.
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