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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Москва вызывает американского дипломата на ковер

16:42 321

Министерство иностранных дел РФ вызвало временную поверенную в делах США Стефани Холмс и заявило ей решительный протест из-за работы американских журналистов на территории Курской области, захваченной ВСУ. Об этом информирует РБК.

Другой причиной вызова американского дипломата названы «появившиеся свидетельства участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения» на территорию России.

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