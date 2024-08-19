Начинается регистрация в школе «Родной язык – азербайджанская школа»

С 21 августа объявляется процесс регистрации на следующий учебный год в рамках проекта «Родной язык – азербайджанская школа», реализуемого Ассоциацией молодых учителей Азербайджана.

Желающие принять участие в проекте привлекаются к урокам родного языка в группах, созданных в соответствии с их возрастом и уровнем владения языком, а также часовым поясом. Занятия проводятся два раза в неделю профессиональными преподавателями на платформе Microsoft Teams бесплатно. Содержание образовательной программы включает информацию об истории, литературе, географии и культуре нашей страны.

Зарегистрироваться в «Родной язык – азербайджанская школа» можно по ссылке: https://forms.gle/VqpmebKNWaF94on29

К проекту, стартовавшему в прошлом году, присоединились более 500 человек из 30 групп соотечественников, проживающих в России, Иране, Германии, США, Австралии, Великобритании, ОАЭ, Турции, Швеции, Франции и других странах. Хотя проект рассчитан на два с половиной года и детей 6-18 лет, по многочисленным просьбам были организованы 2 дополнительные группы для детей старше 18 лет. По итогам проекта участникам, успешно сдавшим экзамен, были вручены сертификаты.

Подробности: https://anadili.agma.az/