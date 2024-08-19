USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Начинается регистрация в школе «Родной язык – азербайджанская школа»

16:44 203

С 21 августа объявляется процесс регистрации на следующий учебный год в рамках проекта «Родной язык – азербайджанская школа», реализуемого Ассоциацией молодых учителей Азербайджана.

«Родной язык – азербайджанская школа» – это проект, обеспечивающий дистанционное обучение азербайджанскому языку для наших соотечественников разных возрастных групп, проживающих за пределами Азербайджана.

Желающие принять участие в проекте привлекаются к урокам родного языка в группах, созданных в соответствии с их возрастом и уровнем владения языком, а также часовым поясом. Занятия проводятся два раза в неделю профессиональными преподавателями на платформе Microsoft Teams бесплатно. Содержание образовательной программы включает информацию об истории, литературе, географии и культуре нашей страны.

Зарегистрироваться в «Родной язык – азербайджанская школа» можно по ссылке: https://forms.gle/VqpmebKNWaF94on29

К проекту, стартовавшему в прошлом году, присоединились более 500 человек из 30 групп соотечественников, проживающих в России, Иране, Германии, США, Австралии, Великобритании, ОАЭ, Турции, Швеции, Франции и других странах. Хотя проект рассчитан на два с половиной года и детей 6-18 лет, по многочисленным просьбам были организованы 2 дополнительные группы для детей старше 18 лет. По итогам проекта участникам, успешно сдавшим экзамен, были вручены сертификаты.

Подробности: https://anadili.agma.az/

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 810
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10492
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14665
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1448
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1536
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 748
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2841
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1793
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3136
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4372
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6035

ЭТО ВАЖНО

Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 810
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 10492
Ожесточенные бои в Курске
Ожесточенные бои в Курске фото; видео; обновлено 14:55
14:55 14665
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 1448
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 1536
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
Президент Молдовы призвала граждан голосовать за ЕС
15:25 748
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 2841
За золотом не угнаться
За золотом не угнаться
14:18 1793
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
В Грузии решили готовиться к «восстановлению терцелостности»
14:10 3136
О минах-ловушках в Ханкенди
О минах-ловушках в Ханкенди обновлено 13:20
13:20 4372
Теперь история в руках Камалы Харрис
Теперь история в руках Камалы Харрис наша корреспонденция; все еще актуально
19 августа 2024, 23:39 6035
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться