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Китай сократил закупки российской нефти

16:53 903

Российские нефтяные компании столкнулись с уменьшением спроса на нефть у Китая. По итогам июля поставки нефти из РФ в КНР упали на 7,4% год к году, их суммарный объем — 1,76 млн баррелей в сутки — стал самым низким как минимум с конца прошлого года, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные китайской таможенной статистики.

Сокращение китайского импорта началось в конце первого квартала. Если в марте российские нефтяники продавали в КНР 2,55 млн баррелей в день, то к июню объемы опустились до 2,05 млн баррелей в сутки, в июле составили 1,9 млн. Таким образом, за 4 месяца поставки нефти в Китай упали на 30%, а с начала года — на 22%.

Российскую нефть китайские НПЗ заменили баррелями с Ближнего Востока, отмечает Reuters: поставки из Саудовской Аравии в июле выросли на 13% год к году, до 1,51 млн баррелей в день. Кроме того, на 61%, до 1,46 млн баррелей в сутки, взлетел импорт из Малайзии, которая является главным хабом по транзиту нефти из Ирана и Венесуэлы.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, забирая 43% всех баррелей, которые российские нефтяники вывозят за рубеж, отмечают эксперты CREA. Из всех товаров, что Россия поставляет в КНР, на нефть приходится почти две трети, на сырье — более 90%.

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