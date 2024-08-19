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Фуад Мурадов продолжает встречи в США

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16:59 1290

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в американском штате Иллинойс.

Соучредители Азербайджанского центра по среднезападным штатам Aмерики Фарид Мамедов и Мехрибан Мамедова поприветствовали участников. Затем Мехрибан Мамедова рассказала о деятельности общины, дальнейшем расширении сферы охвата проводимой работы, постепенном росте авторитета азербайджанской общины в США и ее продвижении на пути превращения в «мягкую силу».

Председатель Госкомитета подробно рассказал о диаспорской политике, деятельности домов Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, успешно завершившихся крупномасштабных проектах комитета, в том числе проведенном с 1 по 7 августа в Лачине V Летнем лагере диаспорской молодежи «Молодежь во имя зеленого мира», вызвавшем большой интерес у азербайджанской молодежи мира.

Принимавший участие во встрече генеральный консул Турции в Чикаго Энгин Туресин отметил важность взаимодействия азербайджанской и турецкой диаспор, подчеркнул, что они всегда находятся рядом с нашей диаспорой.

Руководитель Азербайджанского студенческого альянса среднезападных штатов Наргиз Габибова рассказала о деятельности организации, возможностях сетевого взаимодействия студенческой молодежи в США, в частности, с использованием платформ социальных медиа, и целях организации. В выступлениях было отмечено, что освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации, превращение его в символ мира и примирения в регионе вызывает у наших соотечественников чувство гордости, стимулирует их к еще более масштабной работе во имя Родины. Члены общины говорили о важности формирования более сильной диаспоры, механизмах единства, значении применения международного опыта, выступили с предложением об открытии здесь в будущем Дома Азербайджана. Было особо подчеркнуто также позитивное влияние периодических встреч с руководством Госкомитета и проведения обсуждений с членами диаспоры на процесс формирования общины.

На мероприятии были показаны видеоролики, отражающие деятельность Государственного комитета по работе с диаспорой и суть координированной работы в диаспорском движении, даны ответы на интересующие членов общины вопросы, проведен обмен мнениями касательно перспективы.

Встреча завершилась художественной частью.

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