Фуад Мурадов продолжает встречи в США

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с азербайджанской общиной в американском штате Иллинойс. Соучредители Азербайджанского центра по среднезападным штатам Aмерики Фарид Мамедов и Мехрибан Мамедова поприветствовали участников. Затем Мехрибан Мамедова рассказала о деятельности общины, дальнейшем расширении сферы охвата проводимой работы, постепенном росте авторитета азербайджанской общины в США и ее продвижении на пути превращения в «мягкую силу».

Председатель Госкомитета подробно рассказал о диаспорской политике, деятельности домов Азербайджана, координационных советах, воскресных школах за рубежом, успешно завершившихся крупномасштабных проектах комитета, в том числе проведенном с 1 по 7 августа в Лачине V Летнем лагере диаспорской молодежи «Молодежь во имя зеленого мира», вызвавшем большой интерес у азербайджанской молодежи мира. Принимавший участие во встрече генеральный консул Турции в Чикаго Энгин Туресин отметил важность взаимодействия азербайджанской и турецкой диаспор, подчеркнул, что они всегда находятся рядом с нашей диаспорой.