Украина направила срочный запрос в НАТО

Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.

Как сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин.

Указывается, что они необходимы Киеву для спасения людей и разбора завалов в результате российских ударов.