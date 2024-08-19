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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Мести Ирана «придется ждать долго»

17:33 1454

Иран может долго тянуть время, прежде чем ответить Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

«Время на нашей стороне, и период ожидания ответа может стать долгим», - приводит его слова телеканал IRIB.

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