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Путин приезжал в Баку за БРИКС?
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Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

официально
17:36 4127

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее о желании Баку присоединиться к БРИКС заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.

3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой. Согласно пункту 4.5 декларации, азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС, китайская сторона приветствовала участие Азербайджана в сотрудничестве БРИКС.

БРИКС сформировалась в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая и первоначально называлась БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к объединению присоединилась ЮАР, и его стали называть БРИКС. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения решили не менять.

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