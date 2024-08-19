Российской делегации рассказали о работе Минтруда

Связи между Азербайджаном и Россией в сфере труда, занятости и социальной защиты постоянно расширяются. Об этом говорилось на встрече с делегацией во главе с руководителем Федеральной службы по труду и занятости России Михаилом Иванковым в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы Минтруда, в ходе встречи министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что благодаря политической воле и усилиям глав государств Азербайджана и России отношения двух стран развиваются по восходящей и вышли на уровень союзничества. Министр отметил наличие успешного опыта сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.

На встрече было констатировано, что активное сотрудничество осуществляется в рамках Международной организации труда, Международной ассоциации социального обеспечения, Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ. Подчеркнута важность подписанных в последние годы между соответствующими структурами двух стран соглашений о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также пенсионного обеспечения. Отмечено наличие большого потенциала для расширения связей.