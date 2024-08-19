«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина

Балет «Тысяча ночей» азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Фикрета Амирова продолжает покорять мировые сцены. Как сообщили haqqin.az в Министерстве культуры Азербайджана, 23-25 августа балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра под руководством нашего соотечественника заслуженного артиста России Эльдара Алиева представит постановку балета «Тысяча и одна ночь» на сцене Пекинского национального центра исполнительских искусств (Beijing Performing Arts Centre).

Творческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра станет первой труппой, которая представит столь масштабный балетный спектакль на сцене недавно открывшегося Пекинского центра искусств, считающегося шедевром современной архитектуры. Главные партии исполнят прима-балерины Приморской сцены Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Лада Сартакова, Александра Шалимова, Шизуру Като. Партию Шахрияра 25 августа исполнит премьер Мариинского театра в Санкт-Петербурге Тимур Аскеров. Балет «Тысяча и одна ночь» – один из самых ярких спектаклей труппы, имеет большую гастрольную географию. Спектакль с успехом несколько раз был показан на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Большого театра в Москве, Катарского национального конгресс-холла (QNCC) в Дохе.

Для труппы Приморской сцены Мариинского театра «Тысяча и одна ночь» поставлена в хореографическом воплощении Эльдара Алиева. В разные годы он активно ставил этот балет в США и Европе, для дальневосточной труппы создал новую редакцию. Спектакль будет сопровождать симфонический оркестр Национального балета Китая под руководством заслуженного артиста, главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского академического театра оперы и балета Эюба Гулиева. Также выступят солисты хора и оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть и Самира Галимова, исполнитель на таре Рамин Азимов (Баку) и Надежда Медведева (Владивосток).

Балет «Тысяча и одна ночь» является одним из самых ярких спектаклей труппы Приморской сцены Мариинского театра и имеет широкую гастрольную географию. По мнению хореографа Эльдара Алиева постановка балета «Тысяча и одна ночь» должна быть воспринята пекинской публикой как масштабный спектакль, отражающий богатство красок и уникальный колорит Востока. Хореография балета максимально соответствует как литературному произведению, так и авторской музыке. Написанный Фикретом Амировым по мотивам известных арабских сказок балет «Тысяча и одна ночь» впервые был поставлен в 1979 году в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в Баку. «Я хочу, чтобы азербайджанская музыка была услышана во всем мире», - сказал после спектакля композитор, который успешно синтезировал восточные мелодии с классическими европейскими формами. Либретто спектакля написано выдающимися азербайджанскими писателями братьями Максудом и Рустамом Ибрагимбековыми. Композитор включил в состав оркестра национальный инструмент Азербайджана – тар и с помощью всего арсенала ударных инструментов (бонго, там-там, ксилофон, вибрафон, барабан, колокольчик, литавры, цимбалы и др.) сумел в полной мере передать зрителю богатство арабских ритмов.