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В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины

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18:24 1876

В Польше по пути с военных складов на базу ВВС страны сгорели три грузовика с военной техникой, предназначенной для отправки в Украину, пишут зарубежные СМИ.

В грузовиках находились каски, бронежилеты и ящики с минометными снарядами.

Взрывы боеприпасов в течение двух часов слышали жители окрестных деревень Александровица и Муравиц.

Сообщается, что пожарные не смогли приступить к тушению пожара из-за взрывов.

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