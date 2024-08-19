В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины

В Польше по пути с военных складов на базу ВВС страны сгорели три грузовика с военной техникой, предназначенной для отправки в Украину, пишут зарубежные СМИ.

В грузовиках находились каски, бронежилеты и ящики с минометными снарядами.

Взрывы боеприпасов в течение двух часов слышали жители окрестных деревень Александровица и Муравиц.

Сообщается, что пожарные не смогли приступить к тушению пожара из-за взрывов.