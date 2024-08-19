В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины
18:24 1876
В Польше по пути с военных складов на базу ВВС страны сгорели три грузовика с военной техникой, предназначенной для отправки в Украину, пишут зарубежные СМИ.
В грузовиках находились каски, бронежилеты и ящики с минометными снарядами.
Взрывы боеприпасов в течение двух часов слышали жители окрестных деревень Александровица и Муравиц.
Сообщается, что пожарные не смогли приступить к тушению пожара из-за взрывов.
August 20, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!