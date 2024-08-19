USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Макрон зовет Ле Пен

18:55 1011

Лидеры ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла встретятся с президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в следующий понедельник. Об этом сообщает BFMTV.

Ле Пен и Барделла, которого "Национальное объединение" выдвинуло кандидатом в премьер-министры Франции, встретятся с Макроном в рамках консультаций о назначении нового главы правительства.

Консультации начнутся 23 августа: первыми президент Франции примет представителей левого блока "Новый народный фронт" и их кандидата на пост премьера Люси Касте.

Оно апеллирует к тому, что ни одна партия и блок не получили большинства и не могут сформировать коалицию.

На этом фоне лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон и влиятельные члены его партии призвали начать процедуру импичмента президента из-за отказа назначить их кандидата премьером.

Тем не менее, предложение Меланшона так и не поддержала ни одна из других партий "Нового народного фронта".

Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция, все еще актуально
12:05 3711
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины ВИДЕО
18:24 1877
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
18:18 1187
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 5457
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...»
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...» наш обзор; все еще актуально
00:52 13543
Мести Ирана «придется ждать долго»
Мести Ирана «придется ждать долго»
17:33 1457
Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 2062
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 11334
Украина продолжает наступать в России
Украина продолжает наступать в России обновлено 19:10; фото; видео
19:10 20291
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 3111
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 2991

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция, все еще актуально
12:05 3711
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины ВИДЕО
18:24 1877
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
18:18 1187
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 5457
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...»
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...» наш обзор; все еще актуально
00:52 13543
Мести Ирана «придется ждать долго»
Мести Ирана «придется ждать долго»
17:33 1457
Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 2062
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 11334
Украина продолжает наступать в России
Украина продолжает наступать в России обновлено 19:10; фото; видео
19:10 20291
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 3111
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 2991
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться