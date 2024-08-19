Алиев и Путин. За закрытыми дверями

Во время визита в Азербайджан президент России Владимир Путин, как и ожидалось, обсуждал общую ситуацию в регионе Южного Кавказа, а также перспективы подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. О чём конкретно говорилось за закрытыми дверями, остается тайной. Тем не менее, публичные заявления лидеров Азербайджана и России позволяют сделать некоторые предположения. Как известно, накануне визита представители Кремля сообщали, что вопрос о мирном соглашении между Баку и Ереваном станет одним из главных на переговорах Алиева и Путина. Действительно, в ходе той части встречи, которая была открыта для публики, российский президент заявил, что, несмотря на войну в Украине, Москва «желает участвовать в процессе азербайджано-армянского урегулирования».

«Все прекрасно знают, что Россия тоже сталкивается с кризисами, в первую очередь на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в дела Южного Кавказа диктует нам необходимость участия в этих событиях в той мере, в какой этого потребуют стороны», — отметил Путин, особо подчеркнув, что «посредничества Москвы в переговорах будет ровно столько, сколько попросят Ереван и Баку». Президент России также сообщил, что проинформирует премьер-министра Армении Никола Пашиняна о результатах переговоров с азербайджанским лидером. В каком формате это произойдет – в виде ли телефонного разговора или при личной встрече в Москве — пока неизвестно. Однако Путин акцентировал внимание на том, что Москва была бы очень рада, если бы смогла способствовать подписанию мирного соглашения между двумя странами, а также оказать содействие в вопросах пограничных переговоров и «открытия логистики по соответствующим направлениям» (предположительно имеется в виду Зангезурский коридор). Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в отличие от своего российского коллеги, по этому вопросу высказался весьма кратко. В частности, он заявил, что готов обсуждать с Путиным региональную безопасность, а после завершения переговоров подчеркнул, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе зависят от тесного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

«После сентября прошлого года в регионе сложилась совершенно новая ситуация. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Естественно, новая ситуация открывает новые возможности для установления прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе», — заключил президент Азербайджана. Одним словом, на заявление Путина о возвращении азербайджано-армянских переговоров на московскую площадку Алиев никак не отреагировал — по крайней мере, публично. Однако глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что Баку в настоящее время использует принцип прямых переговоров, но всегда открыт «московскому» формату. «Мы никогда не отказывались от разных платформ. Площадка, предлагаемая РФ, всегда была для нас приемлема и, естественно, впредь мы готовы использовать и ее, хотя недавно Ереван выразил несогласие с этой платформой», — сказал Байрамов спустя буквально несколько минут после заявления Путина. Кстати, это заявление азербайджанского министра опубликовала российская газета «Известия».

Следует отметить, что последние переговоры на уровне лидеров между Азербайджаном и Арменией прошли в феврале этого года в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. В июле возникла новая возможность для переговоров на неформальном саммите Европейского политического сообщества в Лондоне по инициативе премьер-министра Великобритании. Впрочем, в тот раз армянский премьер-министр неожиданно отказался от встречи. Что касается министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, то в последний раз они встречались в мае этого года в Алматы. Двухдневные прямые переговоры вызвали предположения в экспертных кругах о возможном появлении нового формата мирных переговоров. Однако следующая встреча министров в Алматы по неизвестным причинам не состоялась, не оправдав, таким образом, предположений. Тем не менее, нельзя сказать, что переговоры зашли в тупик. В частности, стороны, по большому счету, завершили работу над проектом мирного соглашения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно заявил, что сам проект согласован почти на 90 процентов, и момент его подписания близок.

Причины, которые препятствуют окончательному завершению работы над документом и его парафированию, также известны. Официальный Баку несколько раз высказывал свою позицию по этому вопросу на различных уровнях. Азербайджан, как мы знаем, требует от Армении изменить свою Конституцию, убрав оттуда ссылку на резолюцию начала 90-х годов о «воссоединении» Карабаха с Арменией. Другим условием является совместное обращение Азербайджана и Армении в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, созданной для урегулирования уже не существующего «Карабахского конфликта». Как уже сообщалось, Армения утверждает, что для разработки нового проекта Конституции и проведения референдума потребуется как минимум 2-3 года. Что касается роспуска Минской группы, то Ереван пытается отложить этот вопрос на неопределенное время, а мирное соглашение подписать уже сейчас. В такой ситуации подписание документа в ближайшей перспективе не представляется возможным, и неясно, что может измениться, если переговоры вернутся на московскую площадку. Кроме того, когда речь заходит о московском формате, Ереван либо молчит, либо публично отвергает эту возможность.

Тем не менее, наряду с переговорами по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, продолжают работу двухсторонние правительственные комиссии по делимитации и демаркации границ. После серии переговоров между этими комиссиями, возглавляемыми заместителями премьер-министров двух стран — Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, — был достигнут первый серьезный результат: Армения вернула Азербайджану четыре села Газахского района, оккупированные в начале 90-х годов. Участок границы между двумя странами в направлении этих сел был делимитирован и демаркирован на основе принципов Алматинской декларации 1991 года (то есть в соответствии с административными границами советского периода). Вопрос о границах был также затронут российским президентом. Москва, как заявил Путин, предлагает свои посреднические услуги не только в мирных переговорах, но и в переговорах по делимитации и демаркации границ, а также в плане открытия транспортных коммуникаций в регионе. Как известно, в 2021 году была сформирована комиссия под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросам границ и открытия коммуникаций на основе трехсторонних переговоров между лидерами этих стран. Позднее данная комиссия фактически приостановила работу, и переговоры начали проводиться в формате прямых контактов между представителями Азербайджана и Армении.

Переговоры, правда, не проводятся уже более двух месяцев, но наличие первых реальных результатов по вопросам границ без участия посредников вселяет надежду на эффективность продолжения переговоров именно в этом формате. Неясно, впрочем, отнесутся ли стороны положительно к идее возобновления переговоров по вопросу о границах с участием Москвы. Можно лишь предположить, что реакция Армении на это предложение, скорее всего, будет негативной. Что касается открытия коммуникаций, то недавно специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в ходе своего визита в Вашингтон заявил, что Баку и Ереван согласились исключить вопрос об открытии Зангезурского коридора из проекта мирного соглашения, чтобы обсудить его на последующих переговорах. Этот факт можно было бы считать значительным компромиссом, поскольку, как известно, Армения отказалась выполнять обязательства, содержащиеся в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, касающиеся открытия транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном. Армянская сторона также отвергает любые формы контроля России над коридором, заявляя, что коммуникации могут функционировать только при условии обеспечения армянского суверенного контроля. Таким образом, вопрос об открытии Зангезурского коридора стал серьезным препятствием в согласовании проекта мирного соглашения, и теперь стороны согласились отложить его и вернуться к обсуждению уже после подписания мирного соглашения, с целью чего будут созданы отдельные правительственные комиссии.

Отношение России к вопросу о Зангезурском коридоре ясно продемонстрировано в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова, сделанном в Баку. Лавров прямым текстом обвинил Ереван в саботаже договоренностей о проходящих через Зангезур коммуникациях. Глава МИД России подчеркнул также, что принципы, заложенные в трехсторонних соглашениях, достигнутых с участием Москвы как по подписанию мирного соглашения, так и по делимитации границ и открытию коммуникаций, «никуда не исчезли». Россия настаивает на том, чтобы стороны опирались на эти принципы, потому что «они охватывают все аспекты ситуации, а также вопросы, которые необходимо решить, чтобы ее окончательно и полностью урегулировать». Официальная реакция Еревана на вышеупомянутые заявления Путина и Лаврова всё еще неизвестна. Лишь депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян заявил, что видит «опасность» в переговорах между президентами Азербайджана и России. Более того, он выразил мнение, что вопрос Зангезурского коридора имел место в повестке обсуждений, проводимых на высшем уровне в Баку. Мелконян обвинил Москву в «передаче Карабаха Азербайджану» и заявил, что лично он не ожидает ничего хорошего для Армении от визита Путина в Баку. Политический обозреватель Армен Багдасарян считает, что для Москвы открытие коммуникаций имеет значение только в том случае, если оно обеспечит контроль России над ними.