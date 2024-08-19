USD 1.7000
EUR 1.8830
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Путин приезжал в Баку за БРИКС?
Новость дня
Путин приезжал в Баку за БРИКС?

Нетаньяху отказал главе МИД Великобритании

19:22 584

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми из-за смены позиции Лондона по поводу ордера на арест главы правительства еврейского государства Международным уголовным судом. Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, Нетаньяху почувствовал себя уязвленным позицией нового британского правительства, поэтому не стал принимать главу Форин оффиса, который в конце прошлой недели посетил Израиль.

В конце июля правительство Великобритании отказалось оспаривать юрисдикцию МУС в вопросе выдачи ордера на арест израильского премьера. Как указывала тогда газета The Guardian, решение нового правительства Лейбористской партии под руководством Кира Стармера повышает вероятность того, что МУС удовлетворит просьбу прокурора МУС Карима Хана. По данным газеты, Израиль и США убеждали Лондон не отказываться от своих возражений, полагая, что преследование Нетаньяху может негативно сказаться на мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция, все еще актуально
12:05 3711
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины ВИДЕО
18:24 1878
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
18:18 1189
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 5458
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...»
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...» наш обзор; все еще актуально
00:52 13544
Мести Ирана «придется ждать долго»
Мести Ирана «придется ждать долго»
17:33 1457
Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 2063
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 11335
Украина продолжает наступать в России
Украина продолжает наступать в России обновлено 19:10; фото; видео
19:10 20299
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 3112
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 2993

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа
Эрдоган и эмир Аль Тани страхуются… на всякий случай Трампа наша корреспонденция, все еще актуально
12:05 3711
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины
В Польше сгорели грузовики с помощью для Украины ВИДЕО
18:24 1878
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
«Тысяча и одна ночь» на самой престижной сцене Пекина
18:18 1189
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
Россия заявила о захвате Нью-Йорка
15:19 5458
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...»
Зеркало союзницы Азербайджана: «Алиев, нависая над Путиным, решительным жестом...» наш обзор; все еще актуально
00:52 13544
Мести Ирана «придется ждать долго»
Мести Ирана «придется ждать долго»
17:33 1457
Дело Abzas Media: новые обвинения
Дело Abzas Media: новые обвинения
16:07 2063
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг»
Зеркало союзницы Армении: «Визит Путина в Баку – тектонический сдвиг» наш обзор; все еще актуально
19 августа 2024, 23:55 11335
Украина продолжает наступать в России
Украина продолжает наступать в России обновлено 19:10; фото; видео
19:10 20299
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасную террористку
15:46 3112
Крупный кредит для Украины
Крупный кредит для Украины
15:40 2993
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться