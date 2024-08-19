Нетаньяху отказал главе МИД Великобритании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми из-за смены позиции Лондона по поводу ордера на арест главы правительства еврейского государства Международным уголовным судом. Об этом сообщила газета The Times.

По информации издания, Нетаньяху почувствовал себя уязвленным позицией нового британского правительства, поэтому не стал принимать главу Форин оффиса, который в конце прошлой недели посетил Израиль.

В конце июля правительство Великобритании отказалось оспаривать юрисдикцию МУС в вопросе выдачи ордера на арест израильского премьера. Как указывала тогда газета The Guardian, решение нового правительства Лейбористской партии под руководством Кира Стармера повышает вероятность того, что МУС удовлетворит просьбу прокурора МУС Карима Хана. По данным газеты, Израиль и США убеждали Лондон не отказываться от своих возражений, полагая, что преследование Нетаньяху может негативно сказаться на мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.