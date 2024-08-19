Германия вызывает иранского посла

Иранский посол вызван в МИД ФРГ в связи с решением властей Ирана о закрытии Института изучения немецкого языка при посольстве в Тегеране. Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"Мы осуждаем действия иранских органов безопасности против Института изучения немецкого языка в Тегеране. Это невозможно ничем оправдать", - отметили в МИД ФРГ. Языковой обмен, как добавили в ведомстве, является основой взаимопонимания. "Посла Ирана вызывают в Министерство иностранных дел Германии. Мы призываем новое иранское правительство немедленно разрешить возобновление преподавания", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

В МИД подчеркнули, что институт является популярным и признанным местом встреч, где "люди вкладывают много личных усилий в изучение языка в трудных условиях". "Сотрудники института очень преданы своей работе, которая также направлена на укрепление связей между людьми в Иране и Германии", - резюмировали в ведомстве.