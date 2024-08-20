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Украина продолжает наступать в России
Новость дня
Украина продолжает наступать в России

Сирия Ирану: Не надо втягивать нас в войну

20:05 1416

Перед Ираном стоит сложная задача: ответить на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании и не спровоцировать войну в регионе, пишет The Wall Street Journal во вторник.

Издание утверждает, что разные иранские прокси-группы в Йемене, Ливане, Ираке и Сирии имеют конфликтующие интересы, что влияет на общую стратегию Ирана.

The Wall Street Journal утверждает, что региональная война особенно затронет "Хезболлу", в то время как Сирия предупредила Тегеран, что не желает участвовать в возможном будущем конфликте.

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