Сирия Ирану: Не надо втягивать нас в войну

Перед Ираном стоит сложная задача: ответить на убийство главы ХАМАС Исмаила Хании и не спровоцировать войну в регионе, пишет The Wall Street Journal во вторник.

Издание утверждает, что разные иранские прокси-группы в Йемене, Ливане, Ираке и Сирии имеют конфликтующие интересы, что влияет на общую стратегию Ирана.

The Wall Street Journal утверждает, что региональная война особенно затронет "Хезболлу", в то время как Сирия предупредила Тегеран, что не желает участвовать в возможном будущем конфликте.