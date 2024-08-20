Врачи бьют тревогу: «Доктор Смерть» Полухова разваливает НИИ педиатрии

Недавно в адрес Айнур Полуховой, директора Научно-исследовательского института педиатрии, были выдвинуты серьезные обвинения. Кандидат медицинских наук Егана Гасымова утверждает, что после назначения Полуховой на должность директора в учреждении были введены ограничения на прием тяжелобольных детей с целью улучшения статистики по детской смертности. Несогласных с такой политикой врачей увольняли. Кроме того, появилась практика вынуждения родителей приобретать дополнительные лекарства, хотя больница обеспечена всеми необходимыми медикаментами и лечебными материалами. Наконец, руководство Института неоднократно собирало деньги с врачей под разными предлогами. Гасымова отметила, что тяжелобольных младенцев, поступающих из частных клиник и государственных больниц, подчиненных TƏBİB, часто отправляют обратно под предлогом отсутствия мест. Врачи, которые осмеливаются оспаривать подобные действия, подвергаются давлению.

«В 2017 году я была назначена на должность заведующей научным отделением анестезиологии и реаниматологии на основании конкурсного отбора, проведенного Ученым советом Института. До сих пор продолжаю занимать эту должность. Я работаю в Институте с 2001 года. За всё это время ни разу не сталкивалась с подобными ситуациями», — рассказала Гасымова. Врач пожаловалась на то, что ее имя, а также имена нескольких ее коллег, были внесены директором учреждения в черный список. Причиной стало несогласие с требованиями Полуховой и отказ следовать некоторым новым правилам. «В сентябре-октябре 2023 года в отделении реанимации возник конфликт между врачами и заведующей отделением Региной Нематовой. Суть проблемы заключалась в присвоении начальством части бонусов, которые должны были выплатить врачам. Персонал отделения пожаловался на это директору, но никакие меры приняты не были. Наоборот, истцов наказали», — поделилась Гасымова. Она также добавила, что первое серьезное разногласие у нее с директором возникло после того, как Полухова потребовала от Гасымовой написать негативный отзыв об одном из врачей, подавших жалобу. Дело в том, что у этого врача скончался пациент, однако причины смерти были тщательно расследованы, и врачебной ошибки обнаружено не было. Однако Полухова заставляла Гасымову написать отзыв таким образом, чтобы врача всё равно можно было наказать. Последняя отказалась и написала заключение в соответствии с объективными результатами.

Другой причиной «внесения» Гасымовой в черный список стало ее несогласие с распоряжением Полуховой, согласно которому в истории болезни каждого пациента нужно было добавлять дополнительный лист, принуждающий родственников покупать лекарства за свой счет. При этом в Институте имеются все необходимые медикаменты, и за этим следит Министерство здравоохранения. Попытки «узаконить» сбор денег с пациентов прекратились только после того, как свидетельства о действиях Полуховой дошли до министерства. «Наш Институт является медицинским учреждением третьего уровня, а это означает, что к нам направляют тяжелобольных пациентов, — сказала Гасымова. — Однако Полухова дала указание не принимать больных из TƏBİB, поскольку смерть таких пациентов негативно отражается на статистике Института. У нас есть несколько групп в WhatsApp, и директор отправила соответствующее сообщение в одну из них». В подтверждение своих слов Гасымова предоставила редакции haqqin.az переписку в WhatsApp, являющуюся, в сущности, наглядным доказательством недобросовестной работы Полуховой. Сообщение директора выглядит так: «Категорически запрещаю принимать пациентов из учреждений, подчиненных TƏBİB, без моего ведома! Хватит, в этом месяце больше половины смертей — их».

Заведующая отделением сообщила, что тяжелобольные пациенты, поступающие по линии скорой помощи, часто отправляются обратно, хотя в таких случаях важны даже не минуты, а секунды. «Например, младенец, доставленный из German Hospital в тяжелом состоянии, не был принят в нашу больницу в течение первых суток. Только после того, как отец ребенка обратился в Министерство внутренних дел и Минздрав, ребенка приняли. Однако и после этого директор устно потребовала от врачей не оказывать ему помощь», — рассказала нам Гасымова. К счастью, врачи не выполнили указания директора и оказали помощь тяжелобольному ребенку. После его выздоровления родители, не знавшие о происходящих событиях, выразили благодарность руководству Института, и так директор узнала о «неповиновении» своих подчиненных. А вот другое сообщение директора: «Пациенту Ильхамы не давайте ни «Курсорф», ни какие-либо иммунопрепараты. Достаточно антибактериальных и инфузионных медикаментов. Ничего не покупайте и не используйте государственные средства». И еще одно неформальное распоряжение: «С сегодняшнего дня пациентов из German Hospital не принимаем. Пусть никто из родственников туда больше не обращается!». В другом сообщении «запрещается» прием пациентов, привезенных из Губы…

«Еще один случай. 5 января этого года из родильного отделения Центральной районной больницы Джалилабада поступила просьба через «эвакуационную группу» к Полуховой и заведующей отделением Нематовой о переводе в нашу больницу новорожденного, находящегося в тяжелом состоянии. На следующий день скорая помощь доставила ребенка в Институт. Однако вместо того, чтобы немедленно приступить к реанимации, директор отказалась лечить младенца, ссылаясь на отсутствие согласованности между учреждениями. Она буквально выставила кувез за двери и накричала на бригаду скорой помощи, требуя немедленного вывоза ребенка из отделения», — поделилась заведующая. Представитель бригады скорой помощи заявил тогда, что отвезет ребенка к зданию Министерства здравоохранения. «О дальнейшей судьбе младенца нам ничего не известно, — сказала Гасымова. — По слухам, его доставили в Сумгаитский перинатальный центр, где через некоторое время он скончался. В любом случае, каждому ребенку, поступившему в отделение реанимации, должна быть оказана соответствующая помощь, только после этого возможно дальнейшее разбирательство». Гасымова подчеркнула, что готова представить эти факты в Генеральную прокуратуру. Она также добавила, что ее трудовой договор был изменен в одностороннем порядке: в новом договоре были указаны другие рабочие часы, а зарплата была уменьшена. Несмотря на обращения к Полуховой, реакции не последовало. «Названия научных отделов были изменены, и поэтому с нами заключили новые трудовые договоры. В них не упоминались прежние стимулирующие надбавки. Кроме того, договоры приобрели временный характер, чтобы можно было уволить нас в любой момент. Только после обращения в Министерство здравоохранения эти документы были пересмотрены, однако разрушительный характер политики директора уже дал результат: наше научное отделение полностью развалено, все сотрудники уволились, осталась только я», — сообщила Гасымова.

Заведующая также отметила, что в устной форме ей было запрещено проводить консультации с пациентами в Отделении реанимации новорожденных. При этом Регина Нематова, руководитель другого отделения, которая безоговорочно выполняет распоряжения директора и, подобно своей начальнице, использует выражение «трупы» в отношении умерших младенцев, в одном из сообщений в WhatsApp написала о родителе, который часами «умолял» ее принять больного ребенка в больницу. «Почему родители должны умолять о медицинской помощи?», — возмутилась Гасымова. Она обратила внимание и на то, что из-за бесчеловечного отношения к тяжелобольным пациентам количество больных в клинике уменьшилось. Заметив это, Нематова через WhatsApp обратилась к врачам с просьбой любыми способами увеличить число пациентов. Она даже распорядилась помещать в реанимацию амбулаторных больных, которым реанимационная помощь не требуется, заявив, что нельзя допускать сокращения количества занятых мест, чтобы Институту не урезали финансирование. Гасымова обвинила Нематову и в том, что та под разными предлогами собирала деньги с врачей реанимационного отделения. Существуют переписки, подтверждающие данные обвинения. Одним из примеров давления, оказываемого лично на нее, Гасымова назвала фальшивую справку, выданную ей от имени Службы государственного финансового контроля Министерства финансов — якобы по результатам проведенной проверки. Однако в официальном ответе на запрос Служба заявила, что в их акте подобного пункта не было. «С 29-го числа прошлого месяца я ушла в отпуск, — сказала Гасымова. — Поскольку Полухова также была в отпуске, мое заявление подписал главный врач Института и исполняющий обязанности директора Гюндюз Агаев. Однако сотрудник отдела кадров Наргиз Бекирли и юрист Зия Гамбаров угрожали мне тем, что приказ о предоставлении отпуска не будет издан, если я не откажусь от своей жалобы, поданной в Трудовую инспекцию». По словам Гасымовой, Бекирли и Гамбаров связались с директором, и Полухова потребовала отозвать все заявления, направленные Гасымовой в Министерство здравоохранения, Трудовую инспекцию и Министерство финансов. После того, как в дело вмешался главный врач, приказ всё-таки был утвержден.

Теперь Гасымова призывает провести расследование правонарушений, допущенных директором Института и Региной Нематовой. В ответ на обращение haqqin.az Айнур Полухова сообщила, что в настоящее время проходит лечение за границей. Она порекомендовала связаться с ответственными лицами, которые временно исполняют ее обязанности. Главврач больницы и временно исполняющий обязанности директора Гюндюз Агаев заявил, что утверждения о запрете на прием тяжелобольных детей из частных и государственных больниц «не соответствуют действительности»: «Существует лишь одно ограничение. Во-первых, ребенок должен выдержать эвакуацию, то есть находиться в таком состоянии, чтобы не умереть по дороге в больницу. Во-вторых, в больнице должен быть свободный аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы подключить к нему ребенка при поступлении. Если аппарат свободен, мы можем принять такого пациента, если нет — сообщаем об этом эвакуационной группе». Главврач также отметил, что этот вопрос решается по принципу очереди. Как только аппарат освобождается, следующий ребенок может быть переведен в больницу. «Некоторые учреждения, подчиненные TƏBİB, не хотят присоединяться к эвакуационной группе. Я сказал им: если не хотите входить в группу, пишите лично мне, и я сам передам ваше сообщение в группу. Мы не делаем различий, из какой больницы переводятся тяжелобольные пациенты», — отметил Агаев. По его словам, он занимает должность главного врача всего один месяц и не осведомлен о событиях, произошедших до его назначения. «Иногда детей из районов привозят прямо в больницу, и случается так, что в этот момент у нас нет свободного аппарата, — сказал он. — Но если ребенок способен дышать самостоятельно и не нуждается в ИВЛ, то мы принимаем его сразу. Для тех, кому требуется аппарат, есть некоторые ограничения, но они действуют не более 1-2 дней, пока аппарат не освободится». Главный врач подчеркнул, что в иных случаях никаких ограничений нет.