Что обсудили Украина и Нидерланды

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 20 августа, провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Об этом Кулеба написал в X.

По словам главы украинского МИД, с нидерландским визави он обсудил "развитие программы F-16, а также усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны".

Также министры скоординировали дальнейшие шаги для расширения поддержки украинской "формулы мира".

"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и прочного мира. Я благодарен Нидерландам за поддержку", – добавил Кулеба.

Как известно, Нидерланды вместе с Данией возглавляют "коалицию истребителей", которая уже передала Украине первые истребители F-16.