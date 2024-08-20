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Украина продолжает наступать в России
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Украина продолжает наступать в России

Что обсудили Украина и Нидерланды

20:26 690

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 20 августа, провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспаром Вельдкампом. Об этом Кулеба написал в X.

По словам главы украинского МИД, с нидерландским визави он обсудил "развитие программы F-16, а также усилия, направленные на обеспечение Украины дополнительными средствами противовоздушной обороны".

Также министры скоординировали дальнейшие шаги для расширения поддержки украинской "формулы мира".

"Украина остается сосредоточенной на восстановлении справедливого и прочного мира. Я благодарен Нидерландам за поддержку", – добавил Кулеба.

Как известно, Нидерланды вместе с Данией возглавляют "коалицию истребителей", которая уже передала Украине первые истребители F-16.

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