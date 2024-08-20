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Шольц похвалил Харрис

20:50 559

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что кандидат от Демократической партии Камала Харрис была бы очень хорошим президентом США. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sat.1, цитаты из которого публикует агентство DPA.

"Я ее хорошо знаю. Она, безусловно, была бы очень хорошим президентом. Камала Харрис - очень хороший политик, который будет придерживаться того, что важно для нас, при хорошем сотрудничестве через Атлантику, между США и Европой, между США и Германией", - сказал политик.

Однако канцлер не ответил на вопрос, была бы Харрис более хорошим вариантом для ФРГ, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

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