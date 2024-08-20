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Путин на могиле Кадырова-старшего

видео; обновлено 21:50
21:50 3841

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чечню посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова, видео опубликовал глава республики Рамзан Кадыров.

*** 21:05

Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню, сообщают российские СМИ.

Путина в аэропорту Грозного встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Как отметил Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику "запланирована насыщенная программа".

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