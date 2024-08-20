Путин на могиле Кадырова-старшего
21:50 3841
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Чечню посетил могилу первого президента Чечни Ахмата Кадырова, видео опубликовал глава республики Рамзан Кадыров.
August 20, 2024
*** 21:05
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню, сообщают российские СМИ.
Путина в аэропорту Грозного встретил глава республики Рамзан Кадыров.
Как отметил Кадыров в своем телеграм-канале, в рамках поездки президента в республику "запланирована насыщенная программа".
August 20, 2024
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