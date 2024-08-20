Россия приветствует намерение Азербайджана
20:50 2938
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал подачу Баку заявки на вступление в организацию.
«Мы приветствуем желание нашего дружественного Азербайджана участвовать в качестве полноправного члена в работе БРИКС. Будем и дальше способствовать тому, чтобы это свершилось, но еще пока не разработан четкий механизм приема новых членов БРИКС. Но я думаю, что в ближайшие годы это будет сделано», — сказал Карасин.
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