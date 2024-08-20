Украинский депутат бьет тревогу: Из Донецка выводят целые подразделения
Из Донецкой области выводят подразделения ВСУ, «оставляя целые полосы фронта пустовать», заявила нардеп Украины Марьяна Безуглая.
«У нас сегодня было довольно успешное заседание Верховной Рады Украины, но не могу думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Донецкой области. Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. При таких обстоятельствах оккупация Покровска-дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину - театр боевых действий - на одиннадцатый год войны, землю, на которой тысячи украинцев положили свою жизнь за Украину. Но за Покровском - прямая дорога на Павлоград, где нет никаких фортификаций вообще. Нахожусь в состоянии шока, извините. (Главком ВСУ Александр) Сырский выводит войну на какой-то новый уровень маневров времен Второй мировой, где ставки идут на потерю или получение целых регионов, но какая цена и какие перспективы? Уверена, что нет четких ответов и у него. Игра на «пан или пропал». Неожиданности не завершились. Маневры украинского Жукова продолжаются», - написала Безуглая в соцсетях.