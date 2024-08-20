Мирные переговоры по Украине могут пройти в Баку, заявил российским СМИ турецкий политический аналитик Энгин Озер, добавив, что посредничество Турции уже не стоит на повестке дня.

«Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Сбалансированная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрация - член Движения неприсоединения.

Визит Владимира Зеленского в Баку в ближайшем будущем не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», - заявил Озер.