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Лидер кемалистов собирается в Палестину

21:22 783

Лидер главной оппозиционной партии Турции Озгюр Озель 1 сентября может посетить Палестину. Об этом он заявил телеканалу Halk TV.

Озель отметил, что глава Палестинской автономии Махмуд Аббас лично пригласил его в ходе телефонного разговора.

Разговор состоялся через три дня после выступления Аббаса в турецком парламенте, на котором Озель не смог присутствовать из-за перелома ноги.

«Мы считаем создание палестинского государства на границах 1967 года с восточным Иерусалимом в качестве его столицы необходимым и поддерживаем решение о создании двух государств», - сказал Озель во время телефонного разговора.

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