Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у загребского «Динамо»

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Загребе на стадионе «Максимир» начнется первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и азербайджанским « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Швеции во главе с Гленном Нюбергом. Видеоассистентами рефери назначены немцы во главе с Бастианом Данкертом.

«Карабах» впервые будет играть в еврокубках с хорватским клубом. Для «Динамо» это третья встреча с командой из Азербайджана. В квалификации Лиги чемпионов-2007/08 загребский клуб встречался с «Хазар-Лянкяраном». В Баку матч завершился со счетом 1:1, а в Хорватии «Динамо» выиграло 3:1, но в дополнительное время.

В Лиге чемпионов сезона 2011/12 «Динамо» играло уже с «Нефтчи». В Загребе хозяева победили со счетом 3:0, а здесь была зафиксирована ничья 0:0.

Впервые азербайджанский клуб прошел в еврокубках представителя Хорватии на прошлой неделе. «Зиря» в Лиги конференций в серии пенальти одолела «Осиек».