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Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у загребского «Динамо»

Стартовые составы; обновлено 22:11
22:11 1743

Стартовые составы «Карабаха» и «Динамо».

«Карабах»: Фабиян Бунтич, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Патрик Андраде, Жулио Ромао, Яссин Бензиа, Абделла Зубир, Леандро Андраде, Жуниньо.

«Динамо»: Иван Невистич, Стефан Ристовски, Кевин Теофил-Катрин, Сэми Ммаэ, Ронаэль Пьер-Габриэль, Йосип Мишич, Марко Пьяца, Петар Сучич, Мартин Батурина, Арбер Ходжа, Бруно Петкович.

*** 21:26

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в Загребе на стадионе «Максимир» начнется первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и азербайджанским «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Швеции во главе с Гленном Нюбергом. Видеоассистентами рефери назначены немцы во главе с Бастианом Данкертом.

«Карабах» впервые будет играть в еврокубках с хорватским клубом. Для «Динамо» это третья встреча с командой из Азербайджана. В квалификации Лиги чемпионов-2007/08 загребский клуб встречался с «Хазар-Лянкяраном». В Баку матч завершился со счетом 1:1, а в Хорватии «Динамо» выиграло 3:1, но в дополнительное время.

В Лиге чемпионов сезона 2011/12 «Динамо» играло уже с «Нефтчи». В Загребе хозяева победили со счетом 3:0, а здесь была зафиксирована ничья 0:0.

Впервые азербайджанский клуб прошел в еврокубках представителя Хорватии на прошлой неделе. «Зиря» в Лиги конференций в серии пенальти одолела «Осиек».

«Карабах» в третий раз будет играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2017/18 подопечные Гурбана Гурбанова прошли датский «Копенгаген» (1:0, 1:2) и впервые в истории попали в групповой раунд ЛЧ.

В сезоне 2022/23 агдамцы феерически прошли в квалификации польский «Лех», швейцарский «Цюрих» и венгерский «Ференцварош», но споткнулись в плей-офф о чешскую «Викторию» (0:0, 1:2).

Загребское «Динамо» восемь раз играло на групповых стадиях Лиги чемпионов, но многократному чемпиону Хорватии ни разу не удавалось выйти из группы.

До «Динамо» «Карабах» в этом сезоне прошел «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (2:0, 5:0) и болгарский «Лудогорец» (1:2, 7:2). Чемпион Хорватии начинает борьбу с раунда плей-офф.

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