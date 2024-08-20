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Украина продолжает наступать в России
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Украина продолжает наступать в России

НАТО задерживает поставки средств ПВО Украине

21:28 705

Некоторые союзники Украины в НАТО не успевают выполнить обещания по ускорению поставок систем противовоздушной обороны и другого военного оборудования. Об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники.

По словам источников Bloomberg, некоторые члены НАТО до сих пор не выполнили обязательства, которые подтвердили на саммите альянса в Вашингтоне в июле, в частности об отправке не менее пяти дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

Они считают, что обещанные странами альянса поставки оружия могут не состояться до осени, когда в Украине ожидают возобновления российских ударов по критически важным объектам инфраструктуры.

Один из чиновников в разговоре с Bloomberg отметил, что некоторые союзники Украины вовремя не предоставляют военное снаряжение украинским силам резерва, что негативно влияет на обороноспособность Украины.

Отметим, что на саммите НАТО союзники пообещали Украине в целом семь систем ПВО дальнего радиуса действия, включая те, которые уже были в то время переданы.

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