Украинская армия продвигается вперед. Но с большими потерями

Сложно сказать, какую именно цель преследовали те, кто планировал наступательную операцию украинской армии в Курской области России. Если задача контрнаступления состояла в том, чтобы остановить продвижение российских сил на Донбасском фронте, то можно констатировать, что военные аналитики в штабе генерала Александра Сырского просчитались. Несмотря на то, что ВСУ медленно, но всё же продолжают продвигаться вглубь Курской области, российское командование не выводит крупных воинских соединений с Донбасского фронта для защиты границы. Правда, имеются случаи переброски отдельных батальонно-тактических групп, в основном с Харьковского направления, но российское командование не прерывает наступления на Донбассе и ежедневно берет под контроль новые населенные пункты, как будто в Курской области ничего не происходит.

Согласно последней информации, российская армия приближается к городу Покровск Донецкой области, который имеет стратегическое значение, поскольку через него проходят важные коммуникации. При этом часть города Часов Яр уже захвачена, и для того, чтобы овладеть оставшейся его частью, русские пытаются продвигаться с флангов. Эта тактика российского командования свидетельствует о следующем: Москва уверена, что стратегическая цель операции Украины в Курске состоит именно в том, чтобы остановить продвижение российской армии на Донбассе. Поэтому, не придавая особого значения происходящему на собственной территории и не перебрасывая туда крупные воинские соединения, все усилия направляются на установление полного контроля над Донбассом. Похоже, в Кремле полагают, что время для решения «курской проблемы» придет позже. Действительно, в условиях исчерпанности резервных сил переброска группы численностью 30-40 тысяч человек в Курск с Донбасского фронта сразу же замедлила бы темпы российской экспансии.

Косвенным образом об игнорировании Кремлем «курских событий» свидетельствует тот факт, что в российском информационном пространстве им уделяется очень мало внимания, а официальные лица ведут себя так, как будто ничего серьезного не происходит. Учитывая, что лето подходит к концу и близится дождливый осенний сезон, российская армия постарается достичь максимальных результатов в продолжающейся летней наступательной кампании на Донбассе к концу сентября. Если до того времени удастся захватить Покровск, Часов Яр и другие крупные населенные пункты, то можно будет вывести часть сил с Донбасса и перебросить их в курском направлении, чтобы оттеснить украинские войска и лишить Киев его «козыря». Но до тех пор основной задачей российского командования будет борьба с украинской армией в Курске минимальными силами. Конечно, было бы наивно думать, что единственной целью украинского командования при планировании нынешней операции была лишь «заморозка» российского присутствия на Донбассе. Эта операция имеет и другие цели, а потому улучшение ситуации для украинской армии на Донбассе является, скорее всего, лишь одной из них. Неслучайно украинское командование, помимо привлечения последних резервных сил к атаке на Курск, также мобилизовало около 10 тысяч бойцов с и без того сложного Донбасского фронта. Украинские офицеры, воюющие на Донбассе, сообщили западным СМИ, что из-за Курской операции их ежедневное потребление снарядов сократилось, а часть боеприпасов была передислоцирована к российской границе. В беседе с корреспондентом газеты Financial Times украинский офицер заявил, что командование направило на операцию в Курске несколько элитных бригад с Донецкого и Харьковского направлений (всего около 10 тысяч бойцов). Поэтому удерживать оборону на этих направлениях стало еще труднее. Однако украинское командование, как представляется, учло эти сложности. Линия обороны на Донбасском фронте была нарушена еще весной этого года, когда ВСУ не смогли удерживать позиции на укрепленных рубежах перед лицом российских корректируемых авиабомб и вынуждены были перейти к тактике эластичной обороны. Таким образом, вместо того чтобы бросать последние резервы в бой на этом фронте, украинская армия использовала их для более успешной операции, нашла слабое место у русских и смогла перенести войну на российскую территорию. По крайне мере, так считают некоторые западные эксперты. Если это действительно так, то можно ожидать, что, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе, украинская армия продолжит расширять операцию в Курской области и постарается захватить как можно больше территорий к началу осени.

Тем временем ход боев в Курской области всё еще остается тяжелым для русских. Российский военный аналитик-пропагандист украинского происхождения Юрий Подоляка сообщает, что, по состоянию на утро 20 августа, события в Глушковском районе Курской области развиваются по «ожидаемому сценарию». ВСУ, завершив перегруппировку, усилили правый фланг новым штурмовым батальоном, который прибыл из района Апанасьевки, и теперь предпринимают активные попытки развить наступление на населенный пункт Комаровка. Как отмечает Подоляка, хотя украинцам пока не удалось захватить Комаровку, они смогли занять населенный пункт Вишневка. Однако этот успех не считается критичным для российской стороны, так как в Вишневке не было позиций российских войск. Тем не менее, захват населенного пункта демонстрирует серьезность намерений ВСУ и их стремление к дальнейшему продвижению. Очевидной целью украинских сил является железнодорожная станция Глушково, которая, по мнению пророссийского аналитика, является ближайшей задачей, поставленной командованием ВСУ. После того как украинские силы уничтожили три моста через реку Сейм в Курской области, они пытаются подготовить плацдарм для дальнейшего наступления. Как пишет The New York Times, российские войска, защищающие территорию в Курской области, зажатую между рекой Сейм и границей с Украиной, рискуют оказаться в окружении после того, как ВСУ уничтожили эти мосты, по которым осуществлялось пополнение запасов и по которым же могло быть совершено стратегическое отступление. «Бомбардировка мостов направлена на захват территории между рекой Сейм, границей и территорией внутри России, уже контролируемой Украиной, с целью заманить расположенные там российские войска в ловушку. Согласно заявлениям украинских ВВС и сообщениям российских официальных лиц и военных комментаторов в социальных сетях, через этот участок реки были перекинуты три моста, но все они сейчас разрушены или повреждены», — пишет американское издание. The New York Times отмечает также, что неизвестно, сколько российских солдат осталось в районе между рекой Сейм и границей с Украиной. На этой территории находится город Глушково, население которого до вторжения составляло около 5 тысяч человек. Именно он рассматривается как вероятная следующая цель ВСУ после захвата Суджи.