Азербайджан тряхнуло
21:50 1661
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:03 по местному времени в 78 км к востоку от станции Лянкяран в Каспийском море.
Очаг залегал на глубине 38 км.
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