Азербайджан тряхнуло

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 21:03 по местному времени в 78 км к востоку от станции Лянкяран в Каспийском море.

Очаг залегал на глубине 38 км.